Acegas alla Barcolana per promuovere la raccolta differenziata

TRIESTE - Divertirsi e fare la differenziata quest’anno alla Barcolana vanno a braccetto. La collaborazione decennale tra AcegasApsAmga e la regata più grande al mondo ha dato vita per questa 55° edizione a un’idea completamente nuova di fare la DIFFERENZiAta. Cassonetti colorati, messaggi divertenti e quiz irriverenti, sono il tema portante della presenza di AcegasApsAmga nella festa triestina per eccellenza. Tra le vele, i tendoni e le cene in riva al mare, c’è anche la multiutility che, oltre a partecipare con un proprio stand, ha programmato con la Barcolana servizi speciali per aiutare tutti i partecipanti a fare una buona raccolta differenziata, divertendosi.

Sei un EcoGuru?

Come per la passata edizione AcegasApsAmga è presente con un proprio stand, da mercoledì 4 a domenica 8 ottobre, alla base del molo Audace poco prima della Scala Reale. Quest’anno è possibile mettersi in gioco con diversi gaming, sia digitali che più tradizionali. Inquadrando un QR code disponibile allo stand si può rispondere a 10 domande di un quiz speciale sull’economia circolare: in base al numero di risposte esatte il questionario fornirà il profilo del partecipante. Scopri se sei un EcoGuru e vinci il premio in plastica riciclata del tuo profilo. Per gli amanti di giochi più tradizionali è invece possibile “toccare con mano” come viene riciclata la plastica e scoprire come appare prima di venire trasformata in un nuovo oggetto del nostro quotidiano. Allo stand sono presenti due cilindri riempiti con scaglie di rPet: cercando all’interno il giocatore deve trovare 2 rifiuti uguali e indovinarne il corretto conferimento.

I colori della differenziata

Dal Villaggio a piazza Unità è ancora più facile conferire bene i rifiuti grazie al potenziamento della raccolta differenziata in tutta la zona della manifestazione e a una collaborazione ancora più stretta con gli organizzatori e gli standisti del Villaggio. In particolare, è importante ricordare che gli stand che somministrano cibo alla Barcolana hanno sostituito piatti, stoviglie e bicchieri di plastica, con quelli compostabili. Presso i tavoli del Villaggio viene ricordato con messaggi colorati e divertenti di conferire tutto nell’organico, a eccezione delle bottiglie di plastica. Anche i cassonetti si sono colorati per la festa, con una speciale livrea che ha reso i contenitori presenti in piazza Unità più allegri e divertenti, con un messaggio speciale per ciascuno.