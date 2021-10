Barcolana: previste forti raffiche, escluse circa 300 barche

Una scelta dettata dalla prudenza perché le più piccole si troverebbero ancora in mare nel momento in cui è previsto l’aumento delle raffiche

Circa trecento le barche escluse dalla regata per la previsione di raffiche di bora in significativo aumento sul campo di regata a partire dalle 12. La decisione è stata presa sulla base delle previsioni dell’Osmer e delle valutazioni condivise con la capitaneria di Porto. Saranno escluse le appartenenti alle categorie passere, meteor, IX e VIII. Una scelta dettata dalla prudenza perché le più piccole (alcune senza motore) si troverebbero ancora in mare nel momento in cui è previsto l’aumento delle raffiche.