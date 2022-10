Barcolana 54, Gialuz: "L'edizione più bella di sempre"

"Un'edizione magica, spettacolare, straordinaria, al di là di ogni aspettativa, la più bella Barcolana della storia". Lo ha dichiarato il presidente della Società velica Barcola e Grignano al termine della 54esima regata, dopo la premiazione. "Una giornata fantastica, migliaia di velisti hanno vissuto un'edizione unica con Nave Vespucci che ha dato il via. La Barcolana è questo: un match race di altissimo livello dentro una regata di 1614 barche. Una settimana straordinaria e una Barcolana che riparte alla grande".

Commentando i risultati della gara, Gialuz ha spiegato che "la vittoria è stata frutto di una rottura su Arca e di una grandissima capacità di Wendy Schmidt di tenere davanti la sua barca e di togliere il vento alla sfidante sul terzo e quarto lato. Importante il ruolo di un navigatore come Andrea Visintini, che conosce bene il golfo di Trieste. E' una bella occasione per Trieste e la Barcolana per diventare ancora più internazionali. Qualcuno ha detto che con questa vittoria la regata assomiglierà alla coppa America perché il nostro trofeo andrà allo Yacht Club e tornerà qui il prossimo anno".