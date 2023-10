Barcolana, oltre 1700 iscritti per la regata più inclusiva di sempre

TRIESTE - Alle 20 di ieri erano 1719 gli iscritti alla Barcolana. La grande festa di Trieste è ufficialmente iniziata, con una calda Bora a fare da complice in mare. “Abbiamo già superato il numero di iscritti della scorsa edizione - ha dichiarato Mitja Gialuz - ed è un grande successo: l’equipaggio condiviso di Barcolana ha risposto alla nostra chiamata, centinaia di imbarcazioni stanno risalendo l’Adriatico per raggiungerci e comporre il più grande equipaggio del mondo. Avremo tutti modo di salutarci domani e domenica lungo le banchine, raccontarci un anno di imprese, condividere regate e i momenti vissuti in mare. Trieste è la casa della vela popolare, la Barcolana è custode della tradizione nautica, il baluardo della vela di tutti, da proteggere, valorizzare e tramandare”.

Dal progetto “Women in Sailing” al Parasailing, la Barcolana più inclusiva di sempre ha accolto i velisti arrivati con il Go To Barcolana da Ravenna Trofeo Gruppo Hera - regata vinta dal bellissimo Irina di Maurizio Guglielmo che ha tagliato il traguardo alle 11.46 di stamani - così come ha festeggiato il nuovo campione del mondo di e-sailing, dopo una serie di 11 regate disputate nella versione digitale del Golfo di Trieste: si tratta del francese Tristan Péron, che ha preceduto l’inglese Arthur Farley e il francese Tim Carpentier. Una grande organizzazione, coordinata da World Sailing, è stata necessaria per trasmettere in streaming, con visualizzazioni in tutto il mondo, il mondiale di e-sailing assegnato proprio dalla Federazione internazionale della vela al campo di regata virtuale triestino e alla Barcolana, che tuttavia non ha portato fortuna all’unico partecipante italiano, Lorenzo Sorrenti, terzo prima dell’ultima regata decisiva, la medal race, rimasto invischiato in un duello con l’atleta giapponese.

Undici i giocatori, undici regate più la meda race: le prove sono iniziate il pomeriggio alle 15 e sono terminate intorno alle 18 in un crescendo di visualizzazioni e di difficoltà: in ogni prova si utilizzava infatti una barca di classe diversa, partendo dalla deriva (ILCA), poi J70 fino a barche skiff e foil, come il Nacra. L’ultima prova, la dodicesima, ha escluso l’undicesimo e si è disputata come una medal race con punteggio doppio.