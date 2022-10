Barcolana: superati i 1600 iscritti, sarà una regata con la bora (FOTOGALLERY)

Le iscrizioni per la Barcolana 54 sono 1614 e cresce l'attesa per la regata di domani, dopo una vigilia fatta di sole, eventi e una gran folla lungo le rive intorno agli stand del Villaggio Barcolana. Al Molo Bersaglieri è anche approdata la Vespucci, la nave scuola della Marina Militare che domani darà il via alla regata.

Il meteo

Il tempo, domani, sarà poco nuvoloso e soffierà bora, nelle prime ore del mattino intorno ai 15 nodi, con raffiche tra i 20 e i 25. Durante la regata, invece, si arriverà ai 20 nodi con raffiche di 30. Si prevede una gara relativamente breve ma, come conferma Sergio Nordio di Arpa Fvg, "visti gli ultimi sviluppi non si possono escludere temporanei cali di vento verso Punta Grossa in tarda mattinata, poi di nuovo in ripresa nel pomeriggio"

Confermato il percorso di 13 miglia nautiche, con partenza alle ore 10.30 e la linea tra Barcola e Miramare. Si procede per per 4,3 miglia nautiche fino a raggiungere la prima boa, poi da Boa 2 a Boa 3, al largo del Castello di Miramare, si naviga per 4 miglia, quindi si torna verso Barcola, lungo la costa, per 2,3 miglia. Al largo del Faro della Vittoria inizia la fase finale della regata, che conduce gli equipaggi all’arrivo, nella Diga del Porto Vecchio dove, di fronte alla piazza dell’Unità, è posizionato l’arrivo della regata.