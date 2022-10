Barcolana: partita la 54esima regata

E' partita la 54esima Barcolana, il fumogeno dal Faro della Vittoria ha sparato il fumogeno a 10 minuti dalla gara, poi alle 10:30 la nave Vespucci ha dato il via alla regata. Le oltre 1600 barche iscritte stanno già veleggiando per la vittoria sotto un sole splendente. Per quanto riguarda il meteo sussistono condizioni molto variabili con vento da 70 gradi (bora che tende girare leggermente a Est), lungo la linea vento stabile sui 10 nodi fissi e raffiche intorno ai 20 nodi. Al momento si rileva meno intensità a Miramare. I favoriti sono Arca Sgr, Deep Blue, Portopiccolo Prosecco Doc e Way of Life.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO LIVE