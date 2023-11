Gran finale Barcolana: consegnati oltre 100 trofei

TRIESTE - Sono stati 121 i trofei consegnati alle premiazioni della 55esima Barcolana, una partecipata cerimonia che si è tenuta stamattina, domenica 26 novembre, al Politeamam Rossetti. I riconoscimenti sono stati consegnati agli equipaggi che hanno ottenuto i migliori piazzamenti nelle diverse categorie. “È stata un’edizione straordinaria - ha dichiarato Mitja Gialuz, alla sua decima Barcolana da Presidente della Società Velica di Barcola e Grignano - una regata con 1.773 iscritti e oltre 1.100 arrivati nonostante la bonaccia. In mare è stata una prova tattica e una grande festa, a terra siamo tornati ai livelli di pubblico pre Covid, un segnale di come Barcolana sia un evento che unisce le persone, un appuntamento che diventa sempre più inclusivo e partecipato".

Barcolana ha consegnato in totale 121 premi: sono stati celebrati i primi tre equipaggi assoluti e della classe Crociera per ogni categoria partecipante e assegnati gli storici trofei, tra i quali il premio dedicato dal presenting partner di Barcolana, Generali, alle prime tre donne skipper-responsabili classificate. Il trofeo “Women in Sailing by Generali”, quest’anno è stato assegnato a Federica Tuniz (Bandito), Giovanna Micol (Strambapapà) e Giulia Leghissa (Anywave Junior).

Le premiazioni, che hanno visto la presenza dell’assessore comunale alla cultura e al turismo Giorgio Rossi e l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro. "Siamo particolarmente soddisfatti - ha dichiarato Scoccimarro - per il fatto che il trofeo sia andato ad Arca Sgr, il maxi 100 del campione del mondiale Furio Benussi, al quale abbiamo affiancato il marchio 'Eco Fvg - una regione sostenibile'" e ha aggiunto che "Arca Sgr è unica al mondo proprio in virtù della certificazione ecologica Epd. Si tratta di una vera e propria eccellenza del Friuli Venezia Giulia nata dalla professionalità dei nostri maestri d'ascia che hanno saputo dare nuova vita a questo 30 metri vicino a una demolizione che presentava non poche criticità di smaltimento, realizzando un'imbarcazione - conclude l'esponente della Giunta Fedriga - vincente e innovativa dal punto di vista ambientale".

Barcolana55 Presented by Generali - Vincitori dei Trofei

Trofeo Fulvio Molinari - Tolomeo di Paolo Presot

Trofeo IFYR - Matrix di Claudio Perina

Trofeo ADAC - Wild At Heart di Sailcon Sports & Events

Trofeo Narc - Dara III di Vittorio Morelli

Trofeo Giovanni Sigovich - Viktor di Franco Sedmak

Trofeo Città di Trieste - Società Triestina della Vela

Trofeo Porto di Trieste - Mataran MK3 di Paolo Nordera

Trofeo Rosa nei Venti - Petra Kliba timoniera di My Way

Trofeo Armatori LNI - Brava di Francesco Pison

Trofeo Fondazione CRT - ARCA SGR di Furio Benussi

Trofeo Città di Monfalcone - Tullio Sain - Prosecco Doc Shockwave di Claudio Demartis e Paolo Tria

Trofeo le Falesie - Strambapapà di Giovanna Micol e Michele Paoletti

Trofeo FIV Challenge - Yes Gunho di Hanul Kim (Corea)

Trofeo dell'Ultimo - Mistral di Paolo Milos

Trofeo Generali “Women in Sailing” - Prima Federica Tuniz (Bandito), seconda Giovanna Micol (Strambapapà), terza Giulia Leghissa (Anywave Junior). Menzioni speciali a Marta Benussi (ARCA SGR) e Alice Linussi (Anemos II / Allianz Spa)

Trofeo Barcolana - ARCA SGR di Furio Benussi