Pioggia e vento: scatta l'allerta gialla per il giorno della regata

L'allerta di colore giallo è stata diramata dalla Protezione civile. In arrivo pioggia, vento e temporali diffusi dalla mezzanotte di oggi alle 23:55 di domani, 11 ottobre. La fase acuta è prevista dalle ore 4 alle ore 18.

Il meteo

Dalle prime ore della mattina piogge diffuse, da abbondanti a intense,localmente temporalesche e più consistenti su costa e bassa pianura specie in mattinata. Quotaneve inizialmente sui 1600 m, poi in calo a 1000-1300 m circa, fino a fondovalle sul Tarvisiano.Soffierà Bora forte sulla costa, da moderata a sostenuta in pianura. In serata fenomeni inattenuazione.