Barcolana, alloggi a peso d'oro: fino a 1600 euro per una notte

TRIESTE - Con l'arrivo della Barcolana, Trieste viene invasa da appassionati di vela e curiosi provenienti da tutto il mondo. Ogni anno migliaia di persone accorrono nel capoluogo giuliano per assistere alla regata più grande del mondo. Un dato che viene confermato dai dati relativi ai pernottamenti nel weekend della regata: ad oggi, il 94 per cento delle strutture ricettive non è più disponibile e i posti letto rimasti ancora liberi possono raggiungere cifre da capogiro.

I prezzi

Basta infatti accedere al celebre portale Booking.com, per accorgersene. Un appartamento a San Giacomo, per esempio, tocca la ragguardevole cifra di oltre 1600 euro a notte per due persone, posizionandosi come l'opzione più costosa della città. Tra i benefit, la vicinanza al castello di San Giusto, dove poter ammirare le vele, e parcheggio gratuito. Tra le offerte con i prezzi più alti, ci sono anche due appartamenti in centro, i cui prezzi oscillano tra i 900 e i 1200 euro, e una stanza in un rinomato hotel di lusso a 1340 euro a notte. Sulla piattaforma Airbnb i prezzi sono più omogenei, anche se tutt'altro che bassi. Una singola notte in un appartamento in centro può arrivare a costare più di 700 euro. In un caso, la cifra supera i mille euro.

Un pienone annunciato

Sempre secondo i dati forniti da Booking.com, l'occupazione delle strutture recettive ha già raggiunto il 94 per cento. La percentuale, che si mantiene costante anno dopo anno, testimonia l'indiscutibile popolarità della Barcolana e fotografa una parte importante dell'enorme impatto economico che la regata genera in tutto il territorio.

I dati di Booking si riferiscono a martedì 3 ottobre, quelli di Airbnb a giovedì 5 ottobre. La ricerca è stata effettuata inserendo come date sabato 7 e domenica 8 ottobre.