Barcolana, quasi 50 proteste: Way of Life contro Arca, "beccata" barca con il foil

Sono 49 le proteste finali nell’ambito dell'edizione 54 della regata Barcolana. Tra queste, quella di Way of Life nei confronti di Arca per regola 41 (divieto di buttare qualsiasi cosa a mare) e regola 47 (non si può ricevere aiuto da parti esterne durante la regata), che verrà presumibilmente discussa domani. Due gli episodi relativi al tentativo da parte di regatanti di partecipare con barche foil. La prima imbarcazione - vista in porto - ha tolto i foil e ha potuto regatare. La seconda, appartenente a Riccardo Simoneschi - si tratta un Beneteau Figaro 3 - è stata protestata dalla Giuria Internazionale dopo essere stata vista in regata. L’armatore si è ritirato e non ha quindi discusso la protesta.