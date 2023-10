L'antica Aquileia si svela alla Barcolana con la realtà virtuale

TRIESTE - Visitare il Foro romano di Aquileia nel quarto secolo dopo Cristo, vederne ogni dettaglio e incrociare gli abitanti dell’epoca: è questa l’incredibile esperienza in realtà virtuale promossa da Fondazione CariGO, realizzata da IKON e presentata in anteprima nella sala stampa di Barcolana55. “Le tecnologie immersive in realtà virtuale - ha spiegato il Direttore della Fondazione Rossella Digiusto - sono strategiche per coinvolgere anche a livello emotivo soprattutto i più giovani e far loro scoprire quella curiosità che spinge alla conoscenza. Inoltre aiutano a muoversi verso la sostenibilità, permettendo di vivere esperienze a bassissimo impatto. Fondazione CariGO, grazie alla partnership con la Camera di Commercio della Venezia Giulia, è in Barcolana per cogliere l’opportunità di questa vetrina straordinaria in cui mostrare, in vista del 2025, quello che stiamo facendo per la promozione del nostro magnifico territorio, a volte considerato marginale ma che oggi è al centro dell’Europa”. La realizzazione tecnica di questa esperienza in realtà virtuale è opera di IKON che fin dal 1999 realizza ricostruzioni dell’Aquileia di epoca romana. In questa nuova versione si è raggiunto un livello di dettaglio mai toccato prima, con la ricostruzione di tutti gli edifici principali del sito all’interno dei quali l’utente può aggirarsi liberamente grazie a un visore che regala l’impressione di essere realmente in quell’ambiente. Non solo edifici, le vie dell’Aquileia romana sono infatti popolate da persone fotorealistiche, cittadini romani animati con la tecnologia metahuman e creati con fedeltà storica anche per quanto riguarda gli abiti dell’epoca. Questa e altre esperienze sono disponibili al pubblico nello “Smart Space” allestito nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia (via Carducci 2), il nuovo spazio espositivo digitale dove installazioni multimediali e videoproiezioni dialogano con oggetti storici e opere d’arte.