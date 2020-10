Barcolana annullata per maltempo: le reazioni sui social

"Quel matrimonio non s'ha da fare" diceva uno dei bravi di don Rodrigo a don Abbondio nei "Promessi sposi". Tra "destino", "karma" e "maledizione del 2020", anche questa regata "non andava fatta", almeno secondo i triestini. Sono diversi i commenti apparsi questa mattina dopo l'annuncio dell'annullamento della Barcolana a causa del maltempo (Bora forte e allerta gialla della Protezione civile). La decisione è stata presa alle 7 di questa mattina, 11 ottobre.

I triestini si sono da subito scagliati contro i "lupi di mare", quelli che, "con il giubbottino Slam e la polo con il colletto alto", avrebbero dovuto gareggiare lo stesso dato che si tratta di "bora a 50 e un poca de piova". Immediata la risposta di chi sembra saperne di più e che augura agli stessi "10 minuti de neverin sora coverta". Dito puntato anche sull'organizzazione che, in vista del maltempo, avrebbe dovuto anticipare la regata a sabato o far gareggiare solo le barche grandi. Spunta poi qualche "nostalgico": "no xe più le barcolane de una volta che se fazeva anche con la bora a 120" (non ci sono più le barcolane di una volta che si facevano anche con la bora a 120). Infine qualche velo di ironia per una soluzione efficace: "Bastava fare un' ordinanza e non permettere la Bora dalle 6.00 alle 18.00".

Esperti e non esperti, velisti e non velisti hanno quindi voluto dire la loro su una Barcolana che tra tamponi e covid, e ora il meteo, non è stata tra le più fortunate. Resta il fatto che il mare vuoto e il Molo Audace completamente sgombro, oggi, fa un certo effetto.