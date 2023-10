Barcolana, la 55esima edizione chiude con 1773 iscritti

TRIESTE - Sono 1773 gli iscritti alla Barcolana55. La regata in programma oggi con partenza alle 10.30 è stata preceduta ieri dalla grande festa di Trieste. Nella giornata di ieri Barcolana By Night Snam Cup al rallentatore ma bellissima da vedere dalle Rive, con migliaia di persone a fare il tifo lungo la banchina e il Molo Audace. Regate con poco vento ma molto combattute, vinte rispettivamente da Marrakech Express tra i Melges24, Kika per i Meteor e Bandito tra gli Ufo, anche se a tagliare il traguardo per primo è stato Cattivik, partito però prima del tempo. La LEXUS UX250 Hybrid 2WD, messa in palio tra gli iscritti totali alla Barcolana, va all’armatore di "Metro Più Metro Meno” Theo Nonis, Yacht Club Lignano. Il concorso è stato validato dal notaio Ruan.

Trieste24 Cup - Trofeo GHC Sanatorio Triestino

Nei due giorni antecedenti la Barcolana 55 presented by Generali, gli ESTE 24 hanno disputato le prove per la quinta e ultima tappa del Circuito Nazionale. Un epilogo che ha colorato di “rosa” il bacino San Giusto, grazie agli sponsor Garofalo Health Care e Sanatorio Triestino, che hanno presentato al pubblico triestino oltre 20 barche con i pink-jennaker GHC, perfettamente in tema con il “Women in Sailing”. Inoltre due tematiche a cui il Gruppo sanitario tiene molto: il rosa della prevenzione per le donne, che caratterizza tutto il mese di ottobre; e la forte presenza femminile, tra i dipendenti e il Consiglio di amministrazione di Gruppo. Il primo giorno di regate è stato caratterizzato da un borin in calo intorno ai 10/15 nodi, che ha permesso di effettuare due prove molto combattute nella zona a nord di Trieste vicino al porticciolo di Muggia. La classifica ha visto vincere Antonio Sodo Migliori dello Yacht Club Costa Smeralda davanti ad Andrea Pietrolucci e a Jacopo Pasanisi ma lo spettacolo è continuato nello Stadium Race all’interno del bacino San Giusto davanti alla splendida Piazza Unità d’Italia, dove gli equipaggi hanno dato spettacolo tra le boe posizionate tra la scala dei giganti e il Molo Audace, gremito di migliaia di spettatori accorsi per l’evento sulle rive triestine che hanno visto vincere l’equipaggio di Alessandro Maria Rinaldi del Circolo Canottieri Aniene, una barca già rodata e già più volte campione italiano, con a bordo il Presidente della Lega Italiana Vela, Roberto E. de Felice. Presente nella flotta tante donne e naturalmente un team tutto rosa ‘I Love Este”. L’assenza di vento di oggi ha obbligato il comitato di regata alle 14:30 ad annullare le regate previste e a confermare di fatto il podio del giorno precedente. Si è svolta così la premiazione nello stand del Sanatorio Triestino con la presenza di più di 150 regatanti iscritti in questa festa della vela dove è venuto per l’occasione il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, a congratularsi con i vincitori dei due eventi esclusivi.

Dove seguire la Barcolana

Barcolana 55 presented by Generali sarà in diretta sulla pagina Facebook di Barcolana e su Rai Sport con Giulio Guazzini, a partire dalle 10:00. Sarà inoltre possibile vederla in streaming su RaiPlay, su Radio Punto Zero e in differita all’estero su Rai Italia. Per chi si trova a Trieste i punti da cui osservare le barche sono molti: dal Villaggio al Castello di San Giusto, da Barcola alla Napoleonica.