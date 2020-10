Movida senza regole, scure del prefetto sui locali: questa sera stop alle 23

Dopo le immagini della movida selvaggia con moltissimi giovani incuranti del rispetto delle normative anti CoViD, il prefetto di Trieste Valerio Valenti impone lo stop anticipato a tutti i locali notturni e l'obbligo di abbassare le serrande tra le 23 di oggi 10 ottobre e le 5 di domani. La decisione è arrivata a conclusione di una riunione convocata in prefettura alla quale ha partecipato anche il questore del capoluogo giuliano, Giuseppe Petronzi.

Una scelta che è stata innescata dalle numerose segnalazioni e dalle foto pubblicate sui social e dalla stampa locale, immagini che hanno mandato su tutte le furie il commissario di governo. Il questore, tra l'altro, avrebbe anche "tirato le orecchie" a più di qualche gestore di locali per il comportamento ed il mancato rispetto delle regole. Una scelta dolorosa e che arriva in un momento particolarmente delicato anche per la categoria. L'afflusso di molte persone a Trieste per la 52esima edizione della Barcolana avrebbe portato giovamento al mondo della ristorazione.