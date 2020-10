Barcolana, presentata la barca dei Vigili del Fuoco

In occasione della 52^ Barcolana, questo pomeriggio, all’ormeggio tra il Molo dei Bersaglieri e la Scala Reale a Trieste, si è tenuta la presentazione dell’equipaggio e dell’imbarcazione che parteciperà per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla regata velica “Barcolana 52”. Presenti, Il Comandante dei Vigili del fuoco di Trieste, arch. Mauro Luongo, insieme all’armatore Adriano Tolomei. La peculiarità dell’imbarcazione che rappresenterà il corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla regata è data dall’equipaggio che unirà l’esperienza e la “cultura per la sicurezza” di quattro Vigili del Fuoco con la “fresca esuberanza” di un giovane velista.

