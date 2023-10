Barcolana, al via la regata: partenza a rallentatore per le 1773 vele

TRIESTE - Barcolana55, 1773 vele per l'edizione più inclusiva di sempre

11:20 - Arrivato sul campo di regata il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

10:30 - Con il colpo di cannone ha preso ufficialmente il via l'edizione numero 55 della Coppa d'Autunno. Le 1773 vele sono partite alle 10:30. Il vento è molto leggero. Il percorso potrebbe essere accorciato. Gialuz: "Grande emozione per questo colpo di cannone". Wendy Schmit a bordo di un Arpege per guardare la regata.