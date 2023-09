Barkolana, il gioco da tavolo: al via il primo torneo

TRIESTE - Arriva il primo torneo di Barkolana, il gioco da tavolo di Diego Manna edito da Bora.la. L'evento si terrà venerdì 6 ottobre dalle 15 all’ex Lavatoio San Giacomo in via San Giacomo in Monte 9 e figura tra gli eventi targati Barcolana. L’inizio è fissato alle 15, poi tra semifinali e finalissima si terminerà circa alle 18. Sarà presente l’autore del gioco Diego Manna. La partecipazione è libera, ma visti i posti limitati è consigliata la prenotazione scrivendo a manna@bora.la.

Barkolana, che è stato illustrato da Erika Ronchin, è un gioco che si caratterizza per l’immediatezza del regolamento, evoluzione del classico gioco dell’oca. Sul percorso, che ricalca quello della regata più affollata del mondo, troveremo tuttavia disseminate diverse prove di stampo marinaresco che coinvolgeranno i giocatori in divertenti siparietti, il cui superamento farà guadagnare dei bori, unità di misura triestina della moneta (non poteva essere altrimenti, nella città della bora…). A fine turno, questi potranno venir spesi per eventuali compravendite nella bottega velica, che offre diversi optional per potenziare la proprie barche, tra cui vele, motori e ventilatori, bottiglie di vino per confondere gli avversari, scafi corazzati per proteggersi dalle insidie del percorso, gps per ottimizzare la propria andatura fino a veri e propri cannoni per rendere la propria marcia ancora più trionfale.

Presenti anche i diversi membri dell’equipaggio, dal prodiere al tattico, passando per il zachete, la nagana e l’immancabile “cicio”. Non manca infine l’aspetto tecnico vero e proprio, visto che ad ogni turno le condizioni del vento cambieranno, favorendo chi avrà montato la vela giusta. A Barkolana si gioca da due a sei giocatori. Il gioco è pubblicato da White Cocal Press ed è disponibile in libreria e nei negozi di giochi del Friuli Venezia Giulia, nonché online su www.bora.la.