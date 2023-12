Basovizza's Christmas Run: raccolti generi alimentari per 50 famiglie in difficoltà

TRIESTE - Anche quest'anno sono stati raccolti numerosi generi alimentari durante la corsa "Basovizza's Christmas Run". Grazie all'evento solidale organizzato dall'Euromarathon in collaborazione con la sezione triestina di FareAmbiente, si potranno aiutare una cinquantina di famiglie in difficoltà. "Da anni con la società sportiva Evinrude, capitanata da Graziano Ferlora, organizziamo interventi di sensibilizzazione ambientale e di solidarietà nell'ambito di vari eventi sportivi - spiega Giorgio Cecco coordinatore regionale di FareAmbiente -. Sosteniamo quindi l'attività proposta nel perfetto trinomio sport-ambiente-solidarietà, anche per portare un aiuto a chi ha bisogno". "Ringrazio tutti i partecipanti che hanno contribuito" - così Ferlora - "anche questa volta la risposta è stata molto buona e nei prossimi giorni insieme ai volontari di FareAmbiente porteremo il materiale raccolto direttamente alle famiglie e agli enti preposti, come associazioni e parrocchie". Grazie alla "Basovizza's Christmas Run", una cinquantina di famiglie in difficoltà riceverà la donazione.