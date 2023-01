"Basovizza's Christmas Run", consegnate oltre 50 spese alle famiglie in difficoltà

Oltre cinquanta spese con generi alimentari vari sono state consegnate alle famiglie in difficoltà, grazie alla raccolta effettuata durante la corsa "Basovizza's Christmas Run". Le consegne sono state effettuate dai volontari di FareAmbiente e dalla Parrocchia di Pio X. "Un ringraziamento a tutti gli atleti che hanno contribuito e alla società sportiva Evinrude/Euromarathon per l'organizzazione - così Giorgio Cecco referente regionale di FareAmbiente - è importante utilizzare e mantenere una rete di solidarietà tra associazioni come questa, che si è oramai consolidata negli anni e grazie alla generosità di molti concittadini, riesce a dare un piccolo, ma utile aiuto, a chi ha bisogno".