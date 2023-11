Morto Don Walsh, con Picard sul batiscafo Trieste che per primo raggiunse la fossa delle Marianne

Da oggi di quel batiscafo Trieste che per primo raggiunse i 10.916 metri di profondità della fossa delle Marianne non c'è più nessuno. Donald Walsh si è spento nella sua casa di Myrtle Point, nell'Oregon, all'età di 92 anni. La notizia è stata data dal figlio Kelly al New York Times e in Italia è stata ripresa dall'agenzia AdnKronos. Walsh portò a termine la storica impresa assieme a Jacques Picard il 23 gennaio del 1960. Il batiscafo Trieste era stato denominato così perché parte della sua costruzione avvenne nei cantieri San Marco del capoluogo giuliano. Nel 1958 il batiscafo venne acquistato dalla marina degli Stati Uniti d'America per 250 mila dollari. Due anni dopo l'impresa, che scolpì per sempre il nome di Picard e Walsh - e la nostra città - nell'olimpo delle esplorazioni subacquee.