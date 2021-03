In tribunale per essere espulso, scappa e la Polizia lo becca sulle Rive

Tensione davanti al Tribunale di Trieste per la fuga di uno straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione, che era stato accompagnato dal Cie di Gradisca per attività di convalida. L'uomo è poi riuscito a sottrarsi alla vigilanza di alcuni poliziotti in borghese provenienti da quella provincia e da quel centro. È successo questa mattina intorno alle 10. Gli agenti si sono lanciati all'inseguimento, attirando l'attenzione dei passanti nelle vicinanze, pochi a causa della zona rossa in vigore. L'uomo è stato poi rintracciato dalla volante della Polizia di Stato sulle rive, una decina di minuti dopo la fuga. Sarà ora consegnati al personale di Gorizia per la convalida del trattenimento nella struttura di Gradisca.