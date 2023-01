Clanfin della befana, l'ondata del gruppo Nimdvm travolge Barcola (VIDEO)

Dopo due anni di stop a causa della pandemia in tantissimi si sono dati appuntamento a Barcola per festeggiare l'Epifania e l'anno nuovo. Il video del lettore Gianluca Rebeschini

TRIESTE - Si sono ritrovati in tantissimi a Barcola, dopo due anni di stop a causa della pandemia, per festeggiare l'Epifania e l'anno nuovo con il classico Clanfin della befana. L'appuntamento è stato organizzato dal gruppo Nimdvm all'altezza della spiaggetta che si trova alla fine della pineta di Barcola. Grandi sorrisi e abbracci, per una festa all'insegna della solidarietà e dello stare assieme.