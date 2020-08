Finalista a Masterchef, il triestino Maradona Youssef lancia l'appello per aiutare Beirut

In un video di poco più di 30 secondi girato alla fine del Canal Grande di Ponterosso l'ex finalista di Masterchef, il "triestino" Maradona Youssef ha lanciato un appello per aiutare "Beirut a rialzarsi". Colpita dalla terribile e violentissima esplosione che ha causato centinaia di morti e migliaia di feriti e nel mezzo di una delle più gravi crisi economico-sociali della sua recente storia, Beirut è una città in ginocchio.

Menzionando il grande impegno della Croce Rossa Libanese che assieme a tante altre realtà ed organizzazioni umanitarie stanno prestando soccorsi (dall'Italia è partita una squadra di Vigili del fuoco composta da 14 superesperti), Maradona ha anche indicato il link dove si possono