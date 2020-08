La solidarietà di Trieste sbarcherà a Beirut, l'iniziativa nel nome dello storico gemellaggio

Trieste prepara la campagna di solidarietà nei confronti dei cittadini di Beirut. Dopo la tragica esplosione avvenuta nel porto della capitale libanese lo scorso 4 agosto, l'associazione culturale "Triestin on the road" si è messa in moto per una raccolta di generi alimentari, giocattoli e molto altro che verranno consegnati in autunno alla popolazione duramente colpita dagli avvenimenti. L'ideatore dell'iniziativa è nuovamente Lorenzo Gentile, già protagonista della raccolta di generi di prima necessità organizzata a favore dei cittadini greci e albanesi nel recente passato e garante della consegna che avverrà, come da lui sottolineato, "porta a porta".

Trieste-Beirut, un gemellaggio che dura dal 1956

Facendo leva sullo storico gemellaggio siglato tra la città di Trieste e la capitale libanese nell'ormai lontano 1956, l'associazione ha presentato oggi 20 agosto il programma dell'iniziativa benefica. "Benedetta" dall'intesa trasversale tra l'assessore comunale Lorenzo Giorgi e il consigliere pentastellato Paolo Menis, la raccolta rappresenta solamente la punta dell'iceberg di un processo ben più articolato e che coinvolge diversi attori.

Coinvolti i libanesi di Trieste

Grazie alla partecipazione di alcuni cittadini di origine libanese e residenti nel capoluogo regionale del Friuli Venezia Giulia, l'iniziativa intende chiamare a raccolta tutti i triestini desiderosi di dare il loro contributo alle popolazioni colpite dalla tragedia di due settimane fa. Per farlo, l'associazione ha affermato che gli aiuti potranno essere consegnati presso la sede di Ats Box di via dei Cavalieri di Malta 12 a Muggia dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 17 e il sabato dalle 10 alle 12.

Le possibilità

Oltre alla beneficenza legata ai generi di prima necessità, l'associazione ha annunciato la possibilità per chiunque di effettuare una donazione in denaro. Triestin on the road ha infatti aperto un conto corrente presso Poste Italiane (l'iban di riferimento è IT97X3608105138207533907559, la causale da indicare è "Pro aiuti Beirut" ndr) e una pagina internet dedicata dove, chi vorrà, potrà effettuare la propria donazione direttamente tramite carta di credito. Infine, l'ultimo giorno utile per consegnare gli aiuti all'associazione è stato fissato al 15 settembre. Tempo di catalogare le donazioni, organizzare il trasporto ed il noleggio del container e la solidarietà di Trieste si imbarcherà alla volta del Mediterraneo orientale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ulteriori informazioni

Triestin on the road fa sapere di essere a disposizione, solo in caso di necessità, al prelievo delle donazioni direttamente a domicilio. Per mettersi d'accordo e fissare un eventuale appuntamento, basta chiamare li numero 3515383235 ogni giorno dalle 12 alle 13. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina Facebook oppure inviare una mail all'indirizzo triestinontheroad@gmail.com.