Carburanti, stop al tetto massimo: da domenica in Slovenia prezzo libero

Stop al tetto ai prezzi di benzina e diesel in Slovenia: da domenica il prezzo dei carburanti tornerà ad essere liberalizzato. Lo ha riportato il Tgr Rai Fvg. Il governo sloveno ha quindi deciso di non prorogare per il mese di maggio la norma che prevedeva un costo di 1,5 euro per la benzina e 1,54 per il gasolio. La decisione è stata presa in quanto, per Lubiana, il prezzo dei prodotti petroliferi si è stabilizzato. Confermati invece gli sconti sulle accise. Il ministero dell'Economia ritiene che i prezzi rimarranno comunque all'interno della media europea.

Intanto la Regione ha confermato i supersconti al carburante per evitare la corsa al pieno oltreconfine. Le agevolazioni resteranno in vigore per tutto il mese di maggio e nelle prossime settimane la giunta valuterà se prorogarli.