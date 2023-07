Benzina, prezzi da capogiro: oltre 2,50 euro al litro in autostrada

TRIESTE - Un litro di benzina sull'autostrada A4 tra Trieste e Venezia costa ben 2.553 euro al litro in modalità servito, leggermente meno caro il gasolio (2,4 euro). Lo riporta Ansa citando Assoutenti, in base alle rilevazioni eseguite sui prezzi indicati dai gestori tra il 27 e il 28 luglio scorsi.

"Analizzando l'andamento dei carburanti alla pompa si scopre che in soli due mesi, da maggio ad oggi, la benzina ha registrato un rincaro medio del 4,9%, il gasolio del 5,6%. - spiega il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi - Un pieno di benzina, al distributore più caro rilevato dalla nostra indagine, arriva a costare 127 euro. L'andamento del petrolio potrebbe senza dubbio influire sugli aumenti registrati nell'ultimo periodo, ma la velocità a cui crescono i listini alla pompa, e soprattutto la concomitanza con il periodo delle partenze estive, ci fa temere che ci siano altre motivazioni che alimentano tali rincari. Per questo chiediamo al governo di ricorrere a Mister Prezzi e alla Commissione di allerta rapida per monitorare con attenzione l'andamento dei prezzi di benzina e gasolio e svelare cosa avviene nella formazione dei listini durante tutta la filiera, dall'estrazione alla vendita presso i distributori".

Diversa la situazione in Slovenia dove, come riporta il Primorski Dnevnik, un litro di benzina a 95 ottani costa 1.456 euro nei distributori fuori autostrada, mentre un litro di benzina a 98 ottani 1.717. Un litro di gasolio costa invece 1.504 euro.