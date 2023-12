Alla Minerva la presentazione di "Bestiario", il libro di Francesca Martinelli

TRIESTE - Giovedì 14 dicembre alle 18:30 la libreria Minerva di via San Nicolò 20 ospita la presentazione del libro di Francesca Martinelli dal titolo "Bestiario, cosmogonia della disarmonia". L'opera, che si avvale dell'introduzione di Lorand Hegyi ed è pubblicata da Mimesis Edizioni, verrà presentata dall'autrice che dialogherà con Raoul Kirchmayr e Marco Puntin. L'ingresso è libero.

Il volume e le parole dell'autrice

Un libro illustrato. Sono storie, frammenti di una personale cosmogonia. Un inno alla disarmonia del mondo, alle cose fuori posto come una foglia d’ortica per colazione, alla disobbedienza, alla scompostezza, alla selvatichezza, alle forchette sbiadite con cui mia nonna leggeva le pance delle partorienti. Ricerco il perturbante nell’ordinario, l’oltraggio nella preghiera, la santità nel meretricio. La mia ricerca indaga il tema della disarmonia, del caos fra éros e thanatos, del bestiario declinato nell’onirico. Affermo l’importanza della rivolta alla fissità delle cose, alla misura, all’ordine. Una visione del mondo che riabilita il fantastico, il malinconico, il caos a discapito di un “ordine di diritto”. Un progetto che vuole suggerire all’osservatore un nuovo punto di vista sul mondo. Quello che contempla in sé la ferita, la rottura, la malattia, il disordine. Così nascono le mie riflessioni pittoriche e disegnative sui bestiari, sulle vanitas, sulle wunderkammer.