La bevuta con le amiche finisce male: due su quattro multate per ubriachezza

L'aperitivo con le amiche arriva a un epilogo inaspettato: quattro ragazze sono state fermate dalla Polizia di Stato e due di queste, in evidente stato di alterazione alcolica, sono state sanzionate amministrativamente per ubriachezza. E' successo ieri sera, mercoledì 28 aprile, in via San Lazzaro.