La Biblioteca Avventista si amplia e apre l'Archivio Storico e il Museo della Bibbia

La Biblioteca Avventista di Trieste “Franz Einspieler” si amplia con nuovi spazi all’interno dell’edificio della Chiesa Avventista in via Rigutti, 1, accresce il suo patrimonio librario e si propone alla collettività con nuove sezioni e interessanti servizi: l’archivio storico della Chiesa ed il museo avventista della Bibbia.

La Biblioteca

La Biblioteca è parte del Polo delle Biblioteche Evangeliche di Trieste, riconosciuto dal Sistema Bibliotecario Giuliano, a cui appartengono anche la biblioteca valdese, metodista e luterana. E' specializzata nello studio scientifico delle Sacre Scrittura, nelle scienze bibliche, teologiche e storia della chiesa. L’archivio storico svolge funzione di centro di documentazione e raccoglie materiale di varia natura che è stato pubblicato e diffuso in svariate forme e modalità nella chiesa avventista nazionale e costituisce un importante punto di conservazione, restaurazione e ricerca sulla storia di questa comunità.

Museo della Bibbia

Il Museo della Bibbia invece è una sezione che raccoglie in maniera stabile edizioni moderne del testo biblico in tutte le lingue del mondo. Allo stato attuale la collezione è di circa cento lingue e rappresenta una significativa e simbolica vetrina pubblica su un libro che ha inciso e influenzato la civilizzazione mondiale. Il Museo rendendo fruibile la Bibbia in ogni lingua, oltre alla dimensione documentaristica, diventa un mezzo di sensibilizzazione e promozione dei valori d’integrazione tra popoli e dell’interazione rispettosa delle culture e tradizioni. Ogni essere umano può sentirsi accolto e rappresentato dal testo sacro, e questo è un messaggio forte che il Museo vuole anche trasmettere. Sia l’accesso alla biblioteca, all’archivio ed al Museo è libero e gratuito. I giorni ed orari di apertura sono i seguenti: mar. 09.00-13.00, sab. 12.00-17.00 e dom. 09.00-12.00, in altri momenti sarà ugualmente possibile ma su richiesta.