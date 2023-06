La BIC Trieste al talk show di Federmanager: “Per innovare bisogna rischiare”

Riflettere su quale ruolo possano ricoprire i manager oggi nei processi di innovazione per promuovere il cambiamento; analizzare rischi e ricadute in un’epoca che impone cambiamenti tecnologici sempre più rapidi; capire quale possa essere l’interconnessione tra i parchi scientifici e le imprese private. Sono solo alcuni dei quesiti emersi durante l’interessante e seguito dibattito “L’innovazione ci proietta nel futuro”.

Un confronto che ha coinvolto i vertici di quattro Parchi Scientifici regionali: Diego Bravar, BIC Trieste; Stefano Casaleggi, Friuli Innovazione; Roberto Siagri, Carnia Industrial Park; Franco Scolari, Polo Tecnologico Alto Adriatico. Moderatore dell’intervento il Presidente di Federmanager FVG, Daniele Damele.

Il Talk Show ha avuto luogo a margine dell’Assemblea Ordinaria 2023 di Federmanager FVG, che si è svolta in presenza di rappresentanti istituzionali, imprenditori, manager, vertici di Federmanager e degli Enti collaterali, presso l’Hotel Là di Moret di Udine.

Secondi Bravar, “per innovare bisogna rischiare, e non rischiamo abbastanza. Bisogna considerare che abbiamo una denatalità delle imprese, non lavoriamo abbastanza per portare i nostri giovani all’interno delle stesse. I giovani portano forza, energia e professionalità. Dobbiamo invertire questa tendenza che porta alla decadenza della società. Grazie alla tecnologia stiamo cambiando le professioni e, di conseguenza, il mondo. Al tempo stesso esiste una resistenza al cambiamento legata alla scarsa presenza di nuove professionalità, di formatori e di manager che aiutino questa transizione”.