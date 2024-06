Cicloturismo

La Croazia sempre più raggiungibile in bici: il progetto transfrontaliero da oltre 2 milioni

Al via il progetto standard Cyros in materia di mobilità ciclistica e di collegamenti intermodali tra le due sponde dell'Adriatico. L'iniziativa approvata dal Programma Interreg 2021-2027. Sarà anche avviato uno studio per un collegamento via bus con la vicina regione istriana in modo da connettere la ciclovia "Parenzana" alla ciclovia Fvg2 e alle principali connessioni marittime della costa adriatica