Riparte il bicibus Grado - Gorizia - Cormons tra mare e riserve naturali

GORIZIA - Il Bicibus Grado – Gorizia – Cormòns riparte sabato 1° giugno: è la linea Tpl Fvg / Apt Gorizia G28B, che parte da Grado per arrivare fino ai paesaggi del Collio, con fermate anche a Monfalcone, a Redipuglia nei luoghi della Grande Guerra, a Gradisca e a Gorizia. Sarà possibile pedalare fino alla fermata, caricare la bicicletta nell’apposito carrello e, dopo il percorso in bus, rimontare in sella verso le numerose piste ciclabili alla scoperta di borghi e aree naturalistiche. Da Monfalcone a Grado è possibile trovare numerosi percorsi ciclabili non impegnativi e adatti a tutti, in un itinerario ricco di spunti paesaggistici in zone ricche di attrattive naturali ai margini della fascia litoranea, con un tracciato tra terra e laguna, che conduce verso le aree protette della Riserva Naturale Regionale Valle Cavanata e Foce dell’Isonzo (Isola della Cona) e attraverso la translagunare al sito archeologico di Aquileia.

I percorsi

Da Gorizia, Mossa e Cormòns sono facilmente raggiungibili itinerari ciclabili e percorsi ad anello con diversi livelli di difficoltà. Dai circuiti “Slow Collio” alle facili ciclopedonali a misura di bambini, dai saliscendi delle tipiche colline coltivate a vite e frutteti fino alle più impegnative salite verso il Monte Sabotino e Korada con possibilità di sconfinare nel Collio sloveno o lungo l’Isonzo. Il servizio è attivo da sabato 1° giugno a domenica 1° settembre ogni sabato, domenica e giorni festivi. Partenze da Grado alle ore 10.10 e 18.45 e da Cormons alle ore 08.15 e 16.45. Sul percorso Gorizia- Cormons sono inoltre previste le seguenti corse: da Gorizia alle ore 07.50 e 16.15, da Cormons alle ore 12.00 e 20.30. Nelle tratte del Bicibus il trasporto della bicicletta è incluso nel prezzo del biglietto di corsa semplice, acquistabile in tutti i punti vendita autorizzati, sul sito internet e dalla app TPL FVG. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.tplfvg.it e www.aptgorizia.it