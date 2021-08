Bicicletta del bike sharing abbandonata in via Pola: la Polizia la recupera

Via Pola

Ieri pomeriggio una Volante della Questura ha rinvenuto in stato di abbandono, in via Pola, una bicicletta del servizio comunale di bike sharing.

Gli operatori vi si sono recati a seguito di una telefonata di un residente in zona alla sala operativa della Questura tramite il Numero Unico 112 che segnalava la presenza del mezzo da una decina di giorni.

La bicicletta è stata acquisita per essere rimessa a disposizione del fornitore del servizio.