L'arte della grafica alla Biennale Internazionale Donna: l'evento dell'Enaip

Trieste, 17 novembre 2023 - Quest'anno, la Biennale Internazionale Donna al Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste si anima con il talento creativo degli

studenti di grafica di EnAIP FVG. L’esposizione d’arte si fa sempre più progetto innovativo e mira non solo a celebrare l'arte visiva, ma anche a contribuire a un

dialogo cruciale sulla parità di genere. Il tema della IV edizione della Biennale, "Respirare con il Mondo", si espande infatti in un convegno incentrato sull'Uguaglianza di Genere nel Settore Lavorativo, Sociale e Culturale. Esperte di varie discipline, leader di pensiero e professioniste discuteranno di norme e iniziative per superare le differenze di genere, affrontando argomenti come la parità salariale, la rappresentanza femminile nei ruoli di leadership e l'eliminazione delle discriminazioni di genere.

Le parole della direttrice

La direttrice generale di EnAIP FVG, Paola Stuparich, ha aperto presentando l'impegno della scuola nella formazione delle persone della nostra Regione a tutti i livelli, con particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della creatività. “Siamo qui perché la creatività è occasione di crescita e l’arte e sempre inclusiva” – ha sottolineato Stuparich - nella sua presentazione delle innumerevoli attività e iniziative in cui è impegnato l’Ente e dei valori che lo guidano. La docente Sarolta Szulyovsky ha poi aperto illustrato al pubblico presente i progetti in cui ha coinvolto allievi e allieve del corso di qualifica professionale per “Grafico Multimediale” proiettando le immagini di lavori come la progettazione del manifesto del “Premio Battistutta”; le illustrazioni del calendario Enaip del 2021 “Face of the city”, i tarocchi disegnati per “La notte dei lettori 2023” e le originali tavole di “Pixel Stories”.

La seconda parte

Nella seconda parte dell'evento, Šeherzada Ahmetovi?, presidente di BID, ha offerto uno sguardo approfondito sul progetto dell'associazione, delineando strategie e obiettivi per l'empowerment femminile, accompagnando il gruppo attraverso una visita guidata alla mostra. L'iniziativa si inserisce nell'impegno costante di BID nel fornire una piattaforma significativa per discutere e promuovere il ruolo delle donne nelle varie sfere. Questo progetto non è stato solo un'occasione per mostrare il talento degli studenti di EnAIP FVG, ma anche un passo concreto verso la creazione di una società più inclusiva, dove le differenze di genere diventano un valore aggiunto per il progresso e la prosperità. L'uguaglianza di genere è un obiettivo comune che richiede il contributo di tutti per realizzare una società equa e inclusiva. La presenza degli studenti di grafica di EnAIP FVG alla Biennale Internazionale Donna è un passo significativo in questa direzione, dimostrando che l'arte e l'istruzione possono essere forze motrici per il cambiamento positivo.