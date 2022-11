Maxi operazione antidroga in Fvg, blitz anche a Trieste

I carabinieri del comando provinciale di Pordenone hanno fatto scattare nella mattina dell'11 novembre una vasta operazione antidroga. I militari stanno eseguendo alcune misure di custodia cautelare emesse dalla locale Procura della Repubblica per spaccio di droga nonché numerose perquisizioni anche in un esercizio pubblico. I controlli sono in corso tra Roveredo in Piano e Trieste e sono impegnati oltre 60 militari, compresi reparti speciali come unità cinofile antidroga e per ricerca armi provenienti dai Nuclei di Laives (Bolzano) e Torreglia (Padova), carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pordenone, del Nas di Udine e un elicottero del 14°Nucleo elicotteri di Belluno.