Big John, il triceratopo più grande del mondo, venduto all’asta per oltre 5 milioni

Il più grande fossile di triceratopo al mondo è stato venduto ieri all’asta per 5,5 milioni di euro, il compratore è un facoltoso privato americano di cui non si conosce l’identità. Big John, dopo una lunga permanenza a Trieste, era stato esposto a Parigi per essere battuto all’incanto ieri all’asta Naturalia organizzata da Alexandre Giquello con la collaborazione di Iacopo Briano, esperto in paleontologia e storia naturale.

Lo scheletro di Big John è stato scoperto nel maggio 2014 dal geologo Walter Stein e circa un anno fa le ossa sono arrivate nel laboratorio Zoic di Trieste, in via Flavia, che sotto la guida di Flavio Bacchia ha fatto “rinascere” altri due dei più importanti Triceratopi mai scoperti.