Bike sharing, la segnalazione: "Impossibile prendere le bici, non rinnovo l'abbonamento"

"Un'app che non funziona, bici che non si staccano e non sono tenute bene", è quanto ci segnala un utente su Bots, il servizio di bike sharing della città, dopo aver deciso di non sottoscrivere più l'abbonamento. "Al di là del fatto che le bici che non son tenute benissimo - dichiara il segnalatore -, il problema è che la app non funziona e non si capisce perché non la mettano a posto. All’inizio funzionava ma ciclicamente ci sono periodi in cui è impossibile prelevare una bici ed è quello che sta succedendo nelle ultime due settimane, anche a detta delle persone che ho incontrato intorno agli stalli e che avevano i miei stessi problemi".

I problemi, secondo l'utente, riguardano sia la parte digitale che quella 'materiale': "Spesso le stazioni non compaiono sulla app, a volte l’icona appare dopo il decimo tentativo e anche in quel caso l’elenco delle bici non è sempre completo. Il problema più grosso è il fatto che non si staccano, appare l’icona sotto forma di lucchetto e il timer parte anche se la bici rimane fissa sul suo stallo. L’ultima volta ho visto nove bici in stazione centrale, le ho provate tutte e solo l’ottava si è sbloccata, ma aveva una ruota bucata. Un’altra volta il timer non si è fermato e non ho potuto più usare il servizio per una settimana, anche se per fortuna i soldi non sono stati prelevati".

"È anche ‘sospetto’ - conclude - il fatto che ci siano sempre molte bici nelle stazioni ma, se il servizio funzionasse, probabilmente si farebbe difficoltà a trovare bici libere. Mi chiedo che senso abbia tenere un servizio a queste condizioni facendolo pagare così poco, io pagherei di più se il servizio fosse più efficiente, invece adesso ho deciso di rinunciare e non rinnovare più l’abbonamento".

Nei giorni scorsi è stato annunciato dall'aministrazione comunale un futuro potenziamento del servizio, con sette stazioni aggiuntive e oltre 60 nuove bici. Il servizio, secondo i dati ufficiali, ha finora collezionato più di 13mila abbonati e 120mila i viaggi con picchi di oltre 5 mila prelievi al mese.