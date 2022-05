Bilancio comunale 2022: pareggio con oltre 800 milioni, debito ridotto e tasse invariate

Il Bilancio di previsione 2022 del Comune pareggia con oltre 810 milioni di euro, senza aumenti di pressione fiscale. Confermata la riduzione dell’indebitamento del 58% (dai 142 milioni del 2016 è ora a 79 milioni).

La conferenza stampa di presentazione si è tenuta oggi al Revoltella alla presenza dell’assessore al bilancio Everest Bertoli, il direttore generale del Comune Fabio Lorenzut e il direttore del DipartimentoServizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie, Vincenzo Di Maggio.

Aumento delle spese

E’ stato descritto un contesto generale molto preoccupante, dopo due anni di emergenza sanitaria la ripresa economica del 2021 è stata ancora messa in crisi dall’emergenza umanitaria per la guerra in Ucraina. Il tutto ha comportato un aumento dei costi dell’energia e delle materie prime senza uguali, con effetti negativi sugli approvvigionamenti che sta comportando un rilevante aumento del costo del gas e del petrolio nonché delle materie prime di cui la Russia è sempre stata una importante esportatrice. Oltre all’aumento dei costi dell’energia si evidenzia una crescente domanda di “servizi assistenziali e sociali” per la ridotta capacità di spesa delle famiglie come conseguenza dell’epidemia, una maggior spesa per beni e servizi utili a contenere la diffusione del virus nelle scuole

Le maggiori voci di spesa del Bilancio 2022 sono previste sul Titolo 1° “Spese correnti” ovvero per le spese di funzionamento della “macchina comunale” per 358,49milioni di euro (di cui spesa per il personale per 106,42milioni di euro). L'acquisto di beni e servizi è la più importante voce della spesa corrente, pari a 175,26 milioni di euro, in cui vengono previsti gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi indispensabili per garantire il funzionamento e la buona gestione di tutti i servizi ai cittadini quali: utenze acqua per 2,01 milioni di euro; utenze per il gas 9,35 milioni di euro; utenze per la telefonia fissa e altro.

Nessun aumento della pressione tributaria e tariffaria

Per l’anno 2022 non sono previsti aumenti delle aliquote, delle addizionali e delle tariffe delle entrate tributarie rispetto a quelle applicate nell’esercizio 2021, tranne per la Tassa Rifiuti sulla quale si registrano delle piccole variazioni tariffarie in riduzione per le utenze domestiche.

La spesa corrente per il “sociale” prevista sul Bilancio 2022 ammonta a 120,15 milioni di euro (pari al 33,51% delle spese correnti dell'intero bilancio). Per quanto riguarda le politiche per l’istruzione ed il diritto allo studio la spesa corrente complessiva sul Bilancio 2022è pari a 39,46 milioni di euro. Il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 evidenzia interventi in conto capitale per una spesa complessiva di 342,25 milioni di euro di cui 134,88 milioni di euro relativi ad interventi che si intendono avviare nell’anno 2022.