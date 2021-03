Niente aumento delle tasse, più spese per i servizi sociali: il bilancio 2021-2023 del Comune

Il vicesindaco e assessore al Bilancio e Tributi Paolo Polidori ha presentato il Bilancio 2021-2023 del Comune di Trieste. Intervenuti anche i consiglieri di maggioranza Roberto Cason, Alberto Polacco, Salvatore Porro, Radames Razza. “Dopo un anno di pandemia arrivare al punto di poter approvare il bilancio al 31 marzo, mentre l’anno scorso lo è stato al 4 marzo, vuol dire mettere in condizione il Comune di lavorare a pieno regime, al 100% - ha affermato Polidori – e permetterci così di sviluppare e porre in essere progetti. Grazie al lavoro solerte del Dipartimento di Ragioneria, che l’ha completato a fine febbraio, si è potuto ottenere questo grande risultato, nonostante l’emergenza pandemica, con il bilancio che va in pareggio tra entrate e spese complessive a 711, 38 milioni di euro, rispetto al pareggio iniziale sul bilancio del 2020 che chiudeva a 690, 26 milioni di euro. Tantissimi comuni non sono riusciti ancora a presentare il bilancio per offrire un sostegno efficace per i cittadini. Siamo riusciti a far avanzare 3 milioni e 100 sui fondi Covid che diventeranno avanzo libero.

Nessun aumento delle tasse

Un bilancio di questa Amministrazione che nell’ultimo quinquennio ha risparmiato 50 milioni di euro, con nettissima riduzione per quanto riguarda l’indebitamento. Ma cercheremo di apportare ulteriori miglioramenti – assicura il vicesindaco Polidori –. “Si aprono anche ulteriori soglie per nuove assunzioni per il futuro – ha aggiunto-. Nessun aumento della pressione tributaria, aliquote o addizionali rispetto al 2020 e nessuna cessione delle azioni Hera per il triennio. In aumento le spese per i servizi sociali: la spesa corrente prevista nel bilancio 2021 ammonta a 117, 82 milioni di euro (pari al 34, 15% delle spese correnti dell’intero bilancio: interventi per l’infanzia e minori e per gli asili nido, disabilità, anziani, soggetti a rischio inclusione sociale, famiglie, diritto alla casa, servizi socio sanitari ecc. Il Piano triennale dei lavori pubblici prevede interventi in conto capitale per una spesa complessiva di 205,48 milioni di euro di cui 130,77 milioni relativi a opere che si intendono avviare nel 2021”.

Commenti positivi da parte dei consiglieri presenti che hanno sottolineato il cammino virtuoso da parte di un’Amministrazione che intende confrontarsi con i cittadini e che grazie a questi risultati consentirà per i successivi 5 anni di lavorare bene. Adesso il parere delle circoscrizioni, poi l’ultimo passaggio in Giunta, le sedute di commissione e infine in Consiglio comunale per l’approvazione.