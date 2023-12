Silos: bocciato emendamento bilancio regionale per centro accoglienza

TRIESTE - Bocciato l'emendamento dei consiglieri di Patto per l'Autonomia in Consiglio Regionale, che prevedeva 450mila euro per l'allestimento di un centro di accoglienza come una delle possibili "soluzioni alla crisi umanitaria che si sta consumando al Silos di Trieste". Il finanziamento necessario - riporta una nota - sarebbe stato recuperato dalla soppressione di quello previsto per l'acquisto di un poligono di tiro virtuale per il Comune di Trieste, vale a dire 450mila euro. Alla vigilia della Giornata internazionale per i diritti dei migranti, che ricorre il 18 dicembre, i consiglieri Giulia Massolino e Massimo Moretuzzo parlano di una situazione "al di là di ogni minima decenza" con "Centinaia di esseri umani vivono al freddo e nel degrado più assoluto, in mezzo a fango e sporcizia, morsi dai topi durante il sonno. Non si può restare indifferenti di fronte a fatti come questi".

Così Giulia Massolino: "Non possiamo ignorare la tragedia umanitaria che si sta consumando al Silos di Trieste, a pochi passi dal palazzo del Consiglio regionale - insiste Massolino -. Le migrazioni sono sempre esistite e sempre esisteranno; le proiezioni dicono che sono destinate a crescere, anche a causa dei cambiamenti climatici. Non si può trattare un fenomeno strutturale come emergenziale, e per questo proponiamo che si smetta di giocare a questa palla avvelenata. Le persone che attualmente stazionano nel Silos in condizioni disumane non sono pacchi da abbandonare al loro destino mentre si cerca di scaricarle a qualcun altro".

"Ci stiamo avvicinando al Natale cristiano: anziché stimolare un consumismo fuori controllo - sostiene Massolino, ribadendo quanto espresso in Aula - dovrebbe essere questa l'occasione per riflettere sul concetto di pietas, soprattutto per chi si professa cattolico solamente quando questo serve a negare diritti civili sbandierando fantomatici attacchi alla famiglia tradizionale. La vicenda del Silos di Trieste e dei tanti luoghi ad esso simili, ma non ancora sotto i riflettori, è la vergogna della città di Trieste e di questa regione. Le parole grossolane e inumane del sindaco di Trieste sono per noi un marchio indelebile che ci resterà addosso".