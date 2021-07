Bimba di tre anni rischia di annegare in piscina, portata d'urgenza al Burlo: è grave

E' successo nel tardo pomeriggio in una casa a Doberdò del Lago. La piccola è ricoverata in Rianimazione.

Una bimba di tre anni, dopo essersi tuffata senza braccioli, ha rischiato di annegare nella piscina di una casa privata a Doberdò del Lago. E' successo nel tardo pomeriggio di oggi. Fortunatamente il padre si trovava nelle vicinanze e, vedendola galleggiare a pancia in giù, è intervenuto tempestivamente ed ha proceduto ad effettuare le manovre salvavita di rianimazione, grazie alle quali la bambina ha cominciato a piangere. All'arrivo degli operatori del 118 però, la piccola, a causa dell'acqua inalata, respirava a fatica. E' stata quindi intubata, portata in piazzola a Cattinara e in seguito trasportata in codice rosso al Burlo. E' ricoverata in Rianimazione.