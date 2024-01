Ustionato con l'acqua calda, bimbo di 14 mesi in ospedale

TRIESTE - Un bimbo di 14 mesi verrà trasportato al centro ustionati di Padova dopo essere rimasto vittima di un incidente domestico. L'episodio è avvenuto in un'abitazione del capoluogo giuliano, verso le 19 di ieri 10 gennaio. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Dopo aver ricevuto le prime cure all'interno dell'abitazione (il fatto è avvenuto nel rione di Barriera vecchia), il piccolo è stato portato all'ospedale infantile Burlo Garofolo, dove nella notte è stato stabilizzato. Il bimbo avrebbe circa il 15 per cento del corpo interessato da ustioni, la maggior parte di primo grado. Per questo motivo si è reso necessario il ricovero presso il centro specializzato veneto. Non è in pericolo di vita.