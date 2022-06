Neonato lasciato in auto e sotto il sole per quasi un'ora: soccorso dai vigili del fuoco

UMAGO - La temperatura all'interno era di 40 gradi ma i genitori avevano ben deciso, per ben 45 minuti, di lasciare il figlioletto di appena sette mesi dentro la macchina. Il gravissimo episodio è avvenuto in Istria, nella zona di Umago e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco della località istriana. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 13, quando la polizia ha informato i vigili del fuoco, richiedendo un tempestivo intervento. Dopo essere giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno infranto un finestrino e hanno tirato fuori il bimbo che è stato preso in carico dai sanitari intervenuti. I genitori si sono presentati poco dopo, dicendo che si erano allontanati per portare a spasso il cane. Il bimbo è stato trasferito all'ospedale di Isola per i controlli.