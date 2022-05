Scampata tragedia a Roiano, cade e finisce in un torrente, bimbo di due anni al Burlo

E' stato portato all'ospedale infantile Burlo Garofalo il bimbo di due anni soccorso oggi pomeriggio dai sanitari del 118 in vicolo delle Rose, nel rione di Roiano, a Trieste. Il bambino, secondo quanto si apprende, si trovava a casa dei nonni quando, improvvisamente e per cause ancora da accertare, sarebbe scivolato finendo in una zona impervia. Dopo il ruzzolone, il bimbo ha concluso la sua corsa in un fiumiciattolo di campagna. Sul posto è giunta l'ambulanza e l'automedica del 118 che hanno dapprima soccorso e successivamente stabilizzato il bimbo. Nella caduta ha riportato diverse ferite alla testa ma non sarebbe in pericolo di vita. I sanitari hanno dovuto riscaldare il bimbo a causa della gelida temperatura dell'acqua del torrente.