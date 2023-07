Bimbo lasciato solo nella notte scappa e dà in escandescenze: denunciata la madre

TRIESTE - Un bambino, in preda a un forte stato di agitazione, scappa di casa in piena notte, poi viene portato al Burlo e per la madre è scattata la denuncia per abbandono di minore. E’ accaduto nella notte tra il 7 e l’8 luglio in una via del centro città. Stando a quanto apprende Trieste Prima, il ragazzino è uscito dal portone del condominio dove vive insieme alla madre che, tuttavia, non era nell’appartamento con suo figlio. Un vicino lo ha seguito sulla strada, cercando di calmarlo e di riportarlo a casa, ma senza successo. E’ stato un passante che tornava a casa in quel momento a chiamare il numero di emergenza, tentando poi a sua volta di calmare il piccolo che, tuttavia, rimaneva inconsolabile: “Il ragazzino stava malissimo. Ho tentato di fargli capire che nessuno gli avrebbe fatto del male” spiega il testimone, spiegando che il ragazzino stava “chiuso in se stesso con la faccia rivolta verso un angolo buio, quasi a volersi nascondere” e all’arrivo della polizia avrebbe “cercato di scappare, ancora scalzo. Ho provato a fermarlo cercando di non spaventarlo. Poi sono intervenuti gli agenti”. Gli operatori di polizia sono quindi riusciti a calmare il piccolo e a portarlo al Burlo, per le cure del caso. La madre è stata denunciata per abbandono di minore.