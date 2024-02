“Bimbo prodigio” triestino suonerà su Rai 1 per i 70 anni della televisione italiana

TRIESTE - Ha solo sette anni, abita a Basovizza, ha un talento precoce per il pianoforte ed è stato scelto per suonare allo spettacolo - evento dedicato ai 70 anni della televisione italiana. Si chiama Evan Miliani e sarà tra gli illustri ospiti che questa sera, 28 febbraio, parteciperanno al programma “La Tv fa 70” su Rai 1, condotto da Massimo Giletti. Un evento che radunerà i “sovrani” dei palinsesti sia Rai che Mediaset, tra cui Amadeus, Paolo Bonolis, Pippo Baudo e Maria De Filippi.

Evan, classe 2017, frequenta la scuola di musica slovena Glasbena Matica a Roiano e la sua famiglia fa parte della comunità slovena a Trieste. Suona il piano solo da due anni ma ha già vinto diversi concorsi internazionali tra cui il “Città di Albenga”, dove la sua esibizione è stata notata dagli autori del programma, che hanno contattato a stretto giro la scuola di Roiano.

Così racconta l’insegnante di Evan, Tamara Razem Locatelli: “Dopo il concorso il direttore artistico mi ha chiamato chiedendo la disponibilità del bambino, perché alla Rai stavano cercando un ragazzino di sei o sette anni tra i principali concorsi internazionali in Italia, ma ancora non sapevo perché. Dopo 24 ore sono stata contattata da una regista della Rai, la quale mi ha annunciato che Evan era stato scelto per suonare la sigla di Quark a questo evento, dove sarebbe stato presente anche Alberto Angela”.

A quel punto è partita una frenetica corsa non solo per preparare l’esibizione ma anche una trascrizione al pianoforte del brano, originariamente composto per orchestra. “L’ho scritta a tempo di record e mandata al direttore musicale, che poi mi ha inviato una base con l’orchestra, sulla quale abbiamo studiato. Avevamo solo dieci giorni di tempo prima della registrazione a Roma, che sono diventati nove per un impegno di Alberto Angela. Così noi due, entrambi carsolini, ci siamo ritrovati a Roma in mezzo alle star della Tv (il camerino di Evan non era così distante da quello di Simona Ventura). E’ stato bravissimo e ha suonato dopo aver provato per soli 10 minuti con l’orchestra”. Sarà possibile ammirare l’esibizione di Evan Miliani questa sera su Rai 1 a partire dalle 21:30.