Biossido d'azoto, Scoccimarro: "Brevi rilevazioni non sono indicative"

TRIESTE - Sullo sforamento dei livelli di biossido d'azoto evidenziato ieri da Legambiente attraverso la presentazione dei risultati della campagna di monitoraggio del gas nel mese di marzo attraveso l'uso di radielli, è intervenuto l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro: "Allo stesso modo in cui comprare un telescopio e osservare le stelle non rende una persona un astrofisico leggere alcune brevi rilevazioni sugli inquinanti atmosferici al di fuori di un quadro d'insieme non è sufficiente per tracciare un'analisi esaustiva della qualità dell'aria". L'assessore ha voluto rimarcare il fatto che i dati Arpa mostrano che i livelli NO2 su tutto il territorio regionale rispettano i limiti previsti dalla vigente normativa. "Questi ultimi - ha spiegato Scoccimarro - si riferiscono alla media annuale e a superamenti orari, dato che tale inquinante, come molti altri, ha un comportamento estremamente legato alla stagionalità. Di fatto le concentrazioni di biossido d'azoto sono più alte nel periodo freddo e inferiori nei periodi caldi. Motivo per il quale le rilevazioni effettuate per periodi brevi possono portare a valutazioni non sempre rappresentative di quello che è il comportamento di lungo periodo". Sulla riduzione della presenza di biossido di azoto che come riferisce Scoccimarro, "è uno degli inquinanti presi in considerazione dal piano regionale di qualità dell'aria, da poco approvato", sono previste misure atte a ridurne ulteriormente la presenza, tra cui l'elettrificazione delle banchine portuali e la riduzione delle emissioni legate al trasposto su gomma.