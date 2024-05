A Trieste biossido d'azoto sopra i limiti in 18 dei 19 punti di campionatura

TRIESTE - Su diciannove punti di analisi per la misurazione dei valori di NO2, ossia di biossido di azoto, solo quello posizionato a Sgonico, presso Borgo Grotta Gigante, non ha superato il valore limite di riferimento di 40 μg/mc, quantità massima consigliata dall'Organizzazione mondiale della sanità. La situazione peggiore è stata riscontrata in via del Molino a Vento con 75,01 μg/mc. In tutti gli altri casi i valori oscillano tra 40 e 50 μg/mc, quindo sopra il limite di riferimento dell'Oms. E' quanto emerso dall'incontro di questa mattina presso il Caffè San Marco organizzato dal circolo Verdeazzurro Legambiente di Trieste, con Mario Mearelli, referente di Legambiente Trieste per le iniziative di "citizen science" che ha riferito sui risultati del monitoraggio del gas inquinante, diffuso nell'aria in seguito ai processi di combustione e dannoso per la salute soprattutto di soggetti fragili come i bambini. Legambiente ha tenuto a precisare di non voler mettere in discussione che i monitoraggi effettuati da Arpa Fvg siano gli unici ad avere valore legale. Sta di fatto che i risultati emersi dalla campagna di monitoraggio non sono certamente positivi. E' stata effettuata nel mese di marzo mediante la collocazione di 19 espositori passivi, i radielli, ossia strumenti per la misura della qualità dell'aria all'aperto o al chiuso, in alcune vie della città. Questo l'elenco delle vie dove sono stati posizionati: via Carli, del Bosco, Molino a Vento, Battisti, Madonna del Mare, di Torre Bianca, Mazzini, della Ginnastica, Palestrina, del Coroneo, Barriera Vecchia, piazza Casali, piazza Silvio Benco, Borgo Grotta Gigante. I radielli in molti casi sono utilizzati anche da enti locali e dalle stesse agenzie regionali Arpa. L'esposizione si è protratta per due settimane, subito dopo i campioni sono stati trasmessi a un lavoratorio di Trieste, la New Eco, per le analisi. Il biossido di azoto è un gas irritante per l'apparato respiratorio e per gli occhi che può causare bronchiti fino anche a edemi polmonari e decesso. Contribuisce alla formazione dello smog fotochimico, come precursore dell'ozono troposferico, e contribuisce, trasformandosi in acido nitrico, al fenomeno delle "piogge acide".