Bivacco notturno con le tende in bosco: 12 ragazzi sanzionati

Proseguono i controlli predisposti per monitorare l’osservanza della normativa antipandemica e, in caso di inottemperanza, nel sanzionare amministrativamente e penalmente comportamenti non previsti. Ieri mattina la Polizia di Stato è intervenuta presso un’area boschiva di Prosecco dove 12 giovani avevano bivaccato nella notte all’interno di quattro tende. La Volante del Commissariato di P.S. di Duino Aurisina li ha identificati e, una volta effettuate le verifiche del caso, li ha sanzionati.

Inoltre, dal 17 a domenica 25 aprile, la Polizia di Stato ha controllato nell’intera provincia 5627 persone sanzionandone 67, di cui 5 durante le ore di coprifuoco. Ventuno i denunciati perché hanno abbandonato l’isolamento fiduciario e uno per false attestazioni, mentre sono stati controllati 3802 attività ed esercizi commerciali sanzionando tre titolari.