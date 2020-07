Segnalato pescatore con fucile vicino a riva, intervento della Capitaneria a Miramare

Poco dopo le 16 di oggi 26 luglio la Capitaneria di porto di Trieste è intervenuta nello specchio di mare di fronte al bivio di Miramare dopo che alcuni bagnanti avevano segnalato la presenza di un uomo intento a pescare con un fucile a pochi metri da riva. Dopo l'intervento, la Cp ha provveduto ad identificare la persona che, tuttavia, non è stata trovata in possesso del fucile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A trovarne uno in acqua e non distante dall'area dell'intervento, è stato invece uno dei bagnanti presenti a terra. La notizia è in aggiornamento.